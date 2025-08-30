Внаслідок російського обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру

Внаслідок нічного російського обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це низка пасажирських поїздів прямують із затримками та прибудуть до Києва із запізненням щонайменше на дві години.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: У компанії повідомили, що через пошкодження залізничної інфраструктури затримуються наступні рейси:

№74 Перемишль – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№144 Рахів – Суми;

№2 Івано-Франківськ – Харків;

№21 Харків – Львів;

№106 Одеса – Київ.

Дослівно: "Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.

Деталі: Пасажирам рекомендують відстежувати оновлення щодо затримок на сайті "Укрзалізниці": uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform