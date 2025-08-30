Внаслідок російського обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру
Субота, 30 серпня 2025, 06:20
Внаслідок нічного російського обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це низка пасажирських поїздів прямують із затримками та прибудуть до Києва із запізненням щонайменше на дві години.
Джерело: "Укрзалізниця"
Деталі: У компанії повідомили, що через пошкодження залізничної інфраструктури затримуються наступні рейси:
Реклама:
- №74 Перемишль – Харків;
- №24 Хелм – Київ;
- №144 Рахів – Суми;
- №2 Івано-Франківськ – Харків;
- №21 Харків – Львів;
- №106 Одеса – Київ.
Дослівно: "Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.
Деталі: Пасажирам рекомендують відстежувати оновлення щодо затримок на сайті "Укрзалізниці": uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform