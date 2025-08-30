Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок російського обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру

Іван Д'яконовСубота, 30 серпня 2025, 06:20
Внаслідок російського обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру
Ілюстративне фото: "УЗ"

Внаслідок нічного російського обстрілу на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це низка пасажирських поїздів прямують із затримками та прибудуть до Києва із запізненням щонайменше на дві години.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: У компанії повідомили, що через пошкодження залізничної інфраструктури затримуються наступні рейси:

Реклама:
  • №74 Перемишль – Харків;
  • №24 Хелм – Київ;
  • №144 Рахів – Суми;
  • №2 Івано-Франківськ – Харків;
  • №21 Харків – Львів;
  • №106 Одеса – Київ.

Дослівно: "Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.

Деталі: Пасажирам рекомендують відстежувати оновлення щодо затримок на сайті "Укрзалізниці": uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Укрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Каллас: Заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій
фото, відеоУкраїна уразила НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області – Генштаб
Мерц: Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну
доповнено, видеоРосіяни завдали масованого удару по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 поранені
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати
ВІДЕОНа військовому меморіальному кладовищі відбулися перші поховання: Зеленський показав церемонію
Усі новини...
Укрзалізниця
Росіяни вдарили по парку потягів Інтерсіті+: вирувала пожежа
Через ворожу атаку і знеструмлення залізниці затримується низка потягів – УЗ
УЗ повідомила, коли відновлять рух на Солотвино після сходження з рейок вагонів потяга
Останні новини
10:23
Фінляндія хоче готувати 19-й пакет санкцій разом зі США
10:15
Виторг закладів громадського харчування України зріс на 5%
10:01
фотоЗеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів
09:52
Міжнародна шахова федерація забрала звання гросмейстера у колишнього українця
09:38
Біля Черкас пошкоджений ліцей через російську атаку
09:16
Каллас: Заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій
09:02
Росія атакувала 582 дронами і ракетами, ППО знешкодила більшість із них, є влучання
08:35
текстЛіто Джозефа Овертона - Михайло Дубинянський
08:34
фото, відеоУкраїна уразила НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області – Генштаб
08:26
Росія вбила та поранила 15 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: