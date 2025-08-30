В результате российского обстрела на Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура
Суббота, 30 августа 2025, 06:20
В результате ночного российского обстрела в Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого ряд пассажирских поездов следуют с задержками и прибудут в Киев с опозданием не менее чем на два часа.
Источник: "Укрзализныця"
Детали: В компании сообщили, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задерживаются следующие рейсы:
Реклама:
- №74 Перемышль – Харьков;
- №24 Хелм – Киев;
- №144 Рахов – Сумы;
- №2 Ивано-Франковск – Харьков;
- №21 Харьков – Львов;
- №106 Одесса – Киев.
Дословно: "Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно быстрее вернуться к стандартному графику.
Детали: Пассажирам рекомендуют отслеживать обновления о задержках на сайте "Укрзализныци": uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform