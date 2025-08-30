Все разделы
Иван ДьяконовСуббота, 30 августа 2025, 06:20
В результате российского обстрела на Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура
Иллюстративное фото: «УЗ»

В результате ночного российского обстрела в Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого ряд пассажирских поездов следуют с задержками и прибудут в Киев с опозданием не менее чем на два часа.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: В компании сообщили, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задерживаются следующие рейсы:

  • №74 Перемышль – Харьков;
  • №24 Хелм – Киев;
  • №144 Рахов – Сумы;
  • №2 Ивано-Франковск – Харьков;
  • №21 Харьков – Львов;
  • №106 Одесса – Киев.

Дословно: "Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно быстрее вернуться к стандартному графику.

Детали: Пассажирам рекомендуют отслеживать обновления о задержках на сайте "Укрзализныци": uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

