Росія втратила ще 850 солдатів у війні проти України – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 30 серпня 2025, 06:55
Росія втратила ще 850 солдатів у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 890 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 081 330 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 081 330 (+850) осіб,
  • танків – 11 149 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 23 210 (+19)од;
  • артилерійських систем – 32 172 (+47) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54 691 (+316) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 222 (+106) од;

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
