Россия потеряла еще 850 солдат в войне против Украины – Генштаб
Суббота, 30 августа 2025, 06:55
За минувшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 890 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 081 330 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 081 330 (+850) человек,
- танков – 11 149 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23 210 (+19) ед;
- артиллерийских систем – 32 172 (+47) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 54 691 (+316) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 222 (+106) ед;
Данные уточняются.