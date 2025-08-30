РФ завдала комбінованого удару по Дніпропетровщині: пошкоджені інфраструктурні об’єкти

Вночі 30 серпня російська армія атакувала Дніпропетровську область ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали інфраструктурні об’єкти, підприємства та житлові будинки.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня".

Реклама:

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Деталі: За словами Лисака, Нікопольський район потерпала від ударів із реактивних систем залпового вогню "Град" та FPV-дронів. Вибухи пролунали у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Внаслідок атаки пошкоджені підприємство та автозаправна станція.

Окрім того, є влучання ворожого безпілотника у Межівській громаді Синельниківського району. Інформація про наслідки уточнюється.