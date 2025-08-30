РФ нанесла комбинированный удар по Днепропетровской области: повреждены инфраструктурные объекты

Ночью 30 августа российская армия атаковала Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками. В результате ударов пострадали инфраструктурные объекты, предприятия и жилые дома.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелись частный дом, хозяйственная постройка. Разбита летняя кухня".

Реклама:

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Детали: По словам Лысака, Никопольский район пострадал от ударов из реактивных систем залпового огня "Град" и FPV-дронов. Взрывы прогремели в Никополе, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах. В результате атаки повреждены предприятие и автозаправочная станция.

Кроме того, есть попадание вражеского беспилотника в Межевской громаде Синельниковского района. Информация о последствиях уточняется.