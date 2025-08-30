Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ нанесла комбинированный удар по Днепропетровской области: повреждены инфраструктурные объекты

Иван ДьяконовСуббота, 30 августа 2025, 07:50
РФ нанесла комбинированный удар по Днепропетровской области: повреждены инфраструктурные объекты
Фото: Сергей Лысак

Ночью 30 августа российская армия атаковала Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками. В результате ударов пострадали инфраструктурные объекты, предприятия и жилые дома.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелись частный дом, хозяйственная постройка. Разбита летняя кухня".

Реклама:
Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак

Детали: По словам Лысака, Никопольский район пострадал от ударов из реактивных систем залпового огня "Град" и FPV-дронов. Взрывы прогремели в Никополе, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах. В результате атаки повреждены предприятие и автозаправочная станция.

Кроме того, есть попадание вражеского беспилотника в Межевской громаде Синельниковского района. Информация о последствиях уточняется.

Днепропетровская областьДнепрракетный ударбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Во Львове убили Парубия
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
дополнено, видеоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Все новости...
Днепропетровская область
Россия нанесла массированный удар по Днепру: применены дроны и ракеты
Оккупанты атаковали Днепр и область: 2 погибших и 3 раненых
Россияне ударили по Херсону и Днепропетровской области: двое погибших и раненые
Последние новости
14:04
Литва усиливает охрану границы с РФ и Беларусью барьерами на дорогах
13:55
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
13:51
Неконтактное перуанское племя заметили в соседней деревне: контакты с чужаками угрожают их жизни
13:46
футбол18-летний украинец Попов забил гол во втором матче подряд в итальянской Серии В
13:34
Германия стала крупнейшим покупателем украинских замороженных овощей
13:23
Буданов: С 12 сентября Россия готовит "безумную волну" дезинформации
13:19
За замечание – удары ножом в живот: в Киеве за нападение на женщину осудили 52-летнего мужчину
13:12
Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые
12:46
В первой половине 2025 года развелось более 50 тысяч пар украинцев: большинство – через суды
12:43
Эстония настаивает на конфискации замороженных активов России и передаче средств Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: