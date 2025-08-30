Росія вбила та поранила 15 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Унаслідок російських обстрілів 29 серпня у Донецькій та Херсонській областях загинули двоє людей, ще 13 поранених.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: За 29 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці.

Ще 6 людей в області за добу дістали поранення – троє у Костянтинівці та по одному в Краматорську, Дружківці й Старорайському.

Водночас на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, водонапірну башту та приватні автомобілі.