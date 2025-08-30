Все разделы
Россия убила и ранила 15 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоСуббота, 30 августа 2025, 08:26

В результате российских обстрелов 29 августа в Донецкой и Херсонской областях погибли два человека, еще 13 ранены.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: За 29 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Константиновке.

Еще 6 человек в области за сутки получили ранения – трое в Константиновке и по одному в Краматорске, Дружковке и Старорайском.

В то же время в Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 3 частных дома. Также оккупанты повредили сотовую вышку, газопровод, водонапорную башню и частные автомобили.

Донецкая областьХерсонская областьпотери в войне
