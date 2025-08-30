Зеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський масований нічний обстріл 30 серпня та закликав світ до "реальних дій".

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів.

Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні. Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу".

Деталі: За даними президента, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей.

Від удару постраждали Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.