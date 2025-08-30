Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів

Роман ПетренкоСубота, 30 серпня 2025, 10:01
запоріжжя, фото: дснс

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський масований нічний обстріл 30 серпня та закликав світ до "реальних дій".

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів.

Реклама:

Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні. Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу".

Деталі: За даними президента, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей.

РЕКЛАМА:

Від удару постраждали Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Зеленськийдипломатичні відносиниперемир’яракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Каллас: Заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій
фото, відеоУкраїна уразила НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області – Генштаб
Мерц: Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну
доповнено, видеоРосіяни завдали масованого удару по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 поранені
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати
ВІДЕОНа військовому меморіальному кладовищі відбулися перші поховання: Зеленський показав церемонію
Усі новини...
Зеленський
Літо Джозефа Овертона
Макрон: Якщо Путін не піде на зустріч із Зеленським, то Трамп має відреагувати
Зеленський натякнув на можливий візит голови Євроради до України
Останні новини
10:23
Фінляндія хоче готувати 19-й пакет санкцій разом зі США
10:15
Виторг закладів громадського харчування України зріс на 5%
10:01
фотоЗеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів
09:52
Міжнародна шахова федерація забрала звання гросмейстера у колишнього українця
09:38
Біля Черкас пошкоджений ліцей через російську атаку
09:16
Каллас: Заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій
09:02
Росія атакувала 582 дронами і ракетами, ППО знешкодила більшість із них, є влучання
08:35
текстЛіто Джозефа Овертона - Михайло Дубинянський
08:34
фото, відеоУкраїна уразила НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області – Генштаб
08:26
Росія вбила та поранила 15 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: