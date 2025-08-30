Російські військові масштабували використання антитепловізійних плащів, внаслідок чого мають змогу активно просочуватися у темну пору, повідомили аналітики.

Джерело: Deepstate

Дослівно: "Згідно з новою піхотною доктриною ворога, задача стоїть не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції. Далі задача – виходити в тил і шукати позиції пілотів чи мінометників, і вже з ними починати стрілецький бій.

Реклама:

Росіяни масштабували використання антитепловізійних плащів, щоб наступати вночі – Deepstate https://t.co/7LmtHnbEXP pic.twitter.com/3EhTfOs37o — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 30, 2025

Важливу роль в цьому відіграють спеціальні плащі-накидки, які мінімізують видимість тепла. Тактика застосовується давно і вже стала популярною практично всюди".