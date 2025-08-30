Росіяни масштабували використання антитепловізійних плащів, щоб наступати вночі – Deepstate
Субота, 30 серпня 2025, 11:13
Російські військові масштабували використання антитепловізійних плащів, внаслідок чого мають змогу активно просочуватися у темну пору, повідомили аналітики.
Джерело: Deepstate
Дослівно: "Згідно з новою піхотною доктриною ворога, задача стоїть не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції. Далі задача – виходити в тил і шукати позиції пілотів чи мінометників, і вже з ними починати стрілецький бій.
Важливу роль в цьому відіграють спеціальні плащі-накидки, які мінімізують видимість тепла. Тактика застосовується давно і вже стала популярною практично всюди".
