Россияне масштабировали использование анти-тепловизионных плащей, чтобы наступать ночью – Deepstate

Российские военные масштабировали использование анти-тепловизионных плащей, в результате чего имеют возможность активно проникать в темное время суток, сообщили аналитики.

Источник: Deepstate

Дословно: "Согласно новой пехотной доктрине врага, задача состоит не вступать в бой на передней линии, а проникать, обходя оборонительные позиции. Далее задача – выходить в тыл и искать позиции пилотов или минометчиков, и уже с ними начинать стрелковый бой.

Важную роль в этом играют специальные плащи-накидки, которые минимизируют видимость тепла. Тактика применяется давно и уже стала популярной практически везде".