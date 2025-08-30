Все разделы
Россияне масштабировали использование анти-тепловизионных плащей, чтобы наступать ночью – Deepstate

Роман ПетренкоСуббота, 30 августа 2025, 11:13
Россияне масштабировали использование анти-тепловизионных плащей, чтобы наступать ночью – Deepstate
россиянин, которого не фиксируют тепловизионные приборы, скриншот

Российские военные масштабировали использование анти-тепловизионных плащей, в результате чего имеют возможность активно проникать в темное время суток, сообщили аналитики.

Источник: Deepstate

Дословно: "Согласно новой пехотной доктрине врага, задача состоит не вступать в бой на передней линии, а проникать, обходя оборонительные позиции. Далее задача – выходить в тыл и искать позиции пилотов или минометчиков, и уже с ними начинать стрелковый бой.

Важную роль в этом играют специальные плащи-накидки, которые минимизируют видимость тепла. Тактика применяется давно и уже стала популярной практически везде".

Росcиявойна
