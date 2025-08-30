Усі розділи
У Запоріжжі вже 28 поранених, рятувальні роботи завершені

Роман ПетренкоСубота, 30 серпня 2025, 11:43
У Запоріжжі вже 28 поранених, рятувальні роботи завершені
фотО: ДСНС

Унаслідок російського удару по Запоріжжю в ніч на 30 серпня поранені 28 осіб, повідомила ОВА.

Джерело: Запорізька ОВА, ДСНС

Деталі: За даними рятувальників, вісім людей госпіталізовані – серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина. Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина.

Психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них 3 дітей.

Рятувальники приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв.м. А також загоряння 5 житлових будинків, станції технічного обслуговування й кафе, загальною площею 550 кв.м.

Нагадаємо: Вночі 30 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні дрони та ракети.

Запоріжжя
