В Запорожье уже 28 раненых, спасательные работы завершены

В результате российского удара по Запорожью в ночь на 30 августа ранены 28 человек, сообщила ОВА.

Источник: Запорожская ОВА, ГСЧС

Детали: По данным спасателей, восемь человек госпитализированы – среди них трое детей: 9-летний и 10-летний мальчик и 16-летняя девушка. Подразделения ГСЧС спасли 6 человек, из них один ребенок.

Психологи ГСЧС оказали помощь 26 гражданам, среди них 3 детей.

Спасатели потушили пожары в квартирах на третьих этажах двух жилых пятиэтажек, площадью 230 кв.м. А также возгорания 5 жилых домов, станции технического обслуживания и кафе, общей площадью 550 кв.м.

Напомним: Ночью 30 августа российские войска осуществили массированную атаку на Запорожье, применив ударные дроны и ракеты.