У Львові вбили Парубія

Роман ПетренкоСубота, 30 серпня 2025, 12:29
У Львові вбили Парубія
Андрій Парубій. Фото: Facebook

У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та спікера Верховної Ради 8 скликання Андрія Парубія.

Джерело: Нацполіція, джерела УП серед депутатів та у правоохоронних органах, очільник Львівської ОВА Максим Козицький, президент Володимир Зеленський

Деталі: Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.

За даними "Української правди", йдеться про Парубія. У нього здійснили 7 пострілів. 

Поліція пише, що стрілянина сталась у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Президент вже відреагував на вбивство Парубія.

Пряма мова Зеленського: "Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким.

Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці".

Довідково: Андрій Парубій - народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради. 

Народився у 1971 році на Львівщині. Закінчив історичний факультет ЛНУ ім. І. Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія".

У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році із Олегом Тягнибоком заснував "Соціал-національну партію України".

Був комендантом "самооборони Майдану".

