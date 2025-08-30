У Львові вбили Парубія
У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та спікера Верховної Ради 8 скликання Андрія Парубія.
Джерело: Нацполіція, джерела УП серед депутатів та у правоохоронних органах, очільник Львівської ОВА Максим Козицький, президент Володимир Зеленський
Деталі: Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.
За даними "Української правди", йдеться про Парубія. У нього здійснили 7 пострілів.
Поліція пише, що стрілянина сталась у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Президент вже відреагував на вбивство Парубія.
Пряма мова Зеленського: "Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким.
Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці".
Читайте також: "Мозок" Майдану. Оновлений Будинок профспілок очима Андрія Парубія
Довідково: Андрій Парубій - народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.
Народився у 1971 році на Львівщині. Закінчив історичний факультет ЛНУ ім. І. Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія".
У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році із Олегом Тягнибоком заснував "Соціал-національну партію України".
Був комендантом "самооборони Майдану".