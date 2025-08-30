Во Львове убили Парубия

30 августа во Львове был убит действующий народный депутат и спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий.

Источник: Нацполиция, источники УП среди депутатов и в правоохранительных органах, глава Львовской ОВА Максим Козицкий, президент Владимир Зеленский

Детали: Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове.

По данным "Украинской правды", речь идет о Парубие. В него произвели 7 выстрелов.

Полиция пишет, что стрельба произошла в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.

Президент уже отреагировал на убийство Парубия.

Прямая речь Зеленского: "Министр внутренних дел Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким.

Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы".

Справка: Андрей Парубий – народный депутат 6-9 созывов. В 8 созыве был спикером Верховной Рады.

Родился в 1971 году на Львовщине. Окончил исторический факультет ЛНУ им. И. Франко и аспирантуру Национального университета "Львовская Политехника" по специальности "политология и социология".

В 1990 году стал депутатом Львовского облсовета, в 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал "Социал-национальную партию Украины".

Был комендантом "самообороны Майдана".