"Азовці" зафіксували розстріл росіянами цивільного на Донеччині
Російські окупанти свідомо вбили мирного мешканця Донецької області – це зафіксували військові під час аеророзвідки.
Джерело: 1-й корпус НГУ "Азов"
Деталі: 28 серпня у невказаному населеному пункті Покровського району під час аеророзвідки українські військові зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка на його подвір’ї.
При цьому чітко видно, що людина була в цивільному одязі та без зброї.
1-й корпус НГУ "Азов" повідомляє, що 28 серпня в Покровському районі на Донеччині окупант застрелив місцевого жителя.
Це пряме порушення Женевської конвенції та черговий доказ, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі.
Дослівно: "Це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі.
За наявною інформацією злочин було скоєно російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС РФ".