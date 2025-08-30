"Азовці" зафіксували розстріл росіянами цивільного на Донеччині

Російські окупанти свідомо вбили мирного мешканця Донецької області – це зафіксували військові під час аеророзвідки.

Джерело: 1-й корпус НГУ "Азов"

Деталі: 28 серпня у невказаному населеному пункті Покровського району під час аеророзвідки українські військові зафіксували, як окупант розстріляв літнього чоловіка на його подвір’ї.

При цьому чітко видно, що людина була в цивільному одязі та без зброї.

Це пряме порушення Женевської конвенції та черговий доказ, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі.



Дослівно: "Це пряме порушення Женевської конвенції IV про захист цивільного населення. І черговий доказ того, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі.

За наявною інформацією злочин було скоєно російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС РФ".