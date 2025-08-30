"Азовцы" зафиксировали расстрел россиянами гражданского в Донецкой области
Российские оккупанты сознательно убили мирного жителя Донецкой области – это зафиксировали военные во время аэроразведки.
Источник: 1-й корпус НГУ "Азов"
Детали: 28 августа в неуказанном населенном пункте Покровского района во время аэроразведки украинские военные зафиксировали, как оккупант расстрелял пожилого мужчину в его дворе.
При этом четко видно, что человек был в гражданской одежде и без оружия.
1-й корпус НГУ "Азов" повідомляє, що 28 серпня в Покровському районі на Донеччині окупант застрелив місцевого жителя.— НГУ (@ng_ukraine) August 30, 2025
Це пряме порушення Женевської конвенції та черговий доказ, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі.
Убивці отримають заслужене покарання. pic.twitter.com/bkPWqTc5cE
Дословно: "Это прямое нарушение Женевской конвенции IV о защите гражданского населения. И очередное доказательство того, что для российской армии не существует ни законов, ни морали.
По имеющейся информации, преступление было совершено российским военнослужащим 95-го отдельного стрелкового полка 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ".