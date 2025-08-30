Все разделы
"Азовцы" зафиксировали расстрел россиянами гражданского в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 30 августа 2025, 14:45
Азовцы зафиксировали расстрел россиянами гражданского в Донецкой области
скриншот

Российские оккупанты сознательно убили мирного жителя Донецкой области – это зафиксировали военные во время аэроразведки.

Источник: 1-й корпус НГУ "Азов"

Детали: 28 августа в неуказанном населенном пункте Покровского района во время аэроразведки украинские военные зафиксировали, как оккупант расстрелял пожилого мужчину в его дворе.

При этом четко видно, что человек был в гражданской одежде и без оружия.

Дословно: "Это прямое нарушение Женевской конвенции IV о защите гражданского населения. И очередное доказательство того, что для российской армии не существует ни законов, ни морали.

По имеющейся информации, преступление было совершено российским военнослужащим 95-го отдельного стрелкового полка 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ".

