"Азовцы" зафиксировали расстрел россиянами гражданского в Донецкой области

Российские оккупанты сознательно убили мирного жителя Донецкой области – это зафиксировали военные во время аэроразведки.

Источник: 1-й корпус НГУ "Азов"

Детали: 28 августа в неуказанном населенном пункте Покровского района во время аэроразведки украинские военные зафиксировали, как оккупант расстрелял пожилого мужчину в его дворе.

При этом четко видно, что человек был в гражданской одежде и без оружия.

1-й корпус НГУ "Азов" повідомляє, що 28 серпня в Покровському районі на Донеччині окупант застрелив місцевого жителя.



Це пряме порушення Женевської конвенції та черговий доказ, що для російської армії не існує ні законів, ні моралі.



Убивці отримають заслужене покарання. pic.twitter.com/bkPWqTc5cE — НГУ (@ng_ukraine) August 30, 2025

Дословно: "Это прямое нарушение Женевской конвенции IV о защите гражданского населения. И очередное доказательство того, что для российской армии не существует ни законов, ни морали.

По имеющейся информации, преступление было совершено российским военнослужащим 95-го отдельного стрелкового полка 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ".