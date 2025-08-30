ГУР знищило склад вибухівки в Тульскій області РФ – джерело

В ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки Міноборони України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у Тульській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: За даними джерела, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).

Як свідчать місцеі пабліки, місцеві жителі чули гучні вибухи, а за тим до місця події вирушили пожежні машини та карети швидкої допомоги.

У військовій розвідці зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території держави-агресора.