Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР знищило склад вибухівки в Тульскій області РФ – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 30 серпня 2025, 14:58
ГУР знищило склад вибухівки в Тульскій області РФ – джерело
скриншот

В ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки Міноборони України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у Тульській області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: За даними джерела, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).

Реклама:

Як свідчать місцеі пабліки, місцеві жителі чули гучні вибухи, а за тим до місця події вирушили пожежні машини та карети швидкої допомоги.

 

У військовій розвідці зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території держави-агресора.

ГУРРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У ДПСУ пояснили, чому не випустили за кордон частину чоловіків 18–22 років
Поліція й прокуратура розповіли про розслідування вбивства Парубія
The Telegraph: Трамп пропонував залучити ПВК зі США в рамках гарантій для України
ОГП показав фото вбитого Парубія, оголошено спецоперацію "Сирена"
фотоЗеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів
Каллас: Заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій
Усі новини...
ГУР
Буданов: З 12 вересня Росія готує "шалену хвилю" дезінформації
Бійці ГУР уразили в Криму російську РЛС зі складу комплексу С-400
На залізничну станцію в російській Твєрі завітав ГУРкіт – джерело
Останні новини
21:41
Туск і президентка Єврокомісії разом вирушать на кордон з Білоруссю
21:08
оновлено від 16:10Масована атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 34
20:41
Росія атакувала Дніпропетровщину: одна людина загинула, двоє поранені
20:40
Генсек Ради Європи опинився у лікарні
20:20
Сили оборони звільнили Мирне біля Куп'янська
19:54
"Велика втрата для України": як у соцмережах згадують загиблого нардепа Андрія Парубія
19:52
тенісUS Open: як Костюк врятувала Україну від найгіршого результату за 20 років
19:51
Посол ЄС в Україні відреагувала на вбивство Парубія
19:33
Axios: Трамп думає призупинити миротворчі зусилля щодо України
19:15
У ДПСУ пояснили, чому не випустили за кордон частину чоловіків 18–22 років
Усі новини...
Реклама:
Реклама: