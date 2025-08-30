ГУР уничтожил склад взрывчатки в Тульской области РФ – источник

В ночь на 30 августа силы Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали подземный склад взрывчатых веществ на территории ПАО "Алексинский химический комбинат" в Тульской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: По данным источника, на защищенном складе в частности хранился пироксилиновый порох (бесдымный порох, используемый в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях).

Как свидетельствуют местные паблики, местные жители слышали громкие взрывы, а затем к месту происшествия выехали пожарные машины и кареты скорой помощи.

В военной разведке отмечают, что работа по нейтрализации вражеского ВПК будет продолжаться и в дальнейшем на всей территории государства-агрессора.