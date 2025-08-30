The Telegraph: Трамп пропонував залучити ПВК зі США в рамках гарантій для України

За даними The Telegraph, президент США Дональд Трамп запропонував у рамках потенційних гарантій безпеки для України залучити американські приватні військові компанії, які мають допомогти з фортифікаціями та бути стримуючим фактором.

Джерело: The Telegraph із посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Трамп на перемовинах з європейськими державами стосовно потенційних гарантій безпеки для України у рамках мирної угоди нібито запропонував залучити з американського боку приватні військові компанії, які доповнять зусилля європейських партнерів.

За задумом, ці американські компанії можуть залучатися до зміцнення фортифікацій, будівництва нових військових баз і захисту американського бізнесу на території України, а присутність контрактників-американських громадян була би додатковим фактором стримування для Росії.

Пропозицію нібито обговорюють серед інших заходів, які зголосились запропонувати держави "коаліції рішучих" на чолі з Францією та Британією.

Використання контрактників з ПВК дозволило би Трампу, який вже обіцяв не відправляти американських військових в Україну заспокоїти страхи найбільш ізоляціоністського крила трампістів, кажуть співрозмовники.

На основі спілкування з "понад десятком" посадовців з країн Заходу журналісти дізналися основні ідеї "гарантій безпеки" для України, обговорення яких ще триває. Остаточні деталі, що включає повітряне патрулювання, навчання та морську місію у Чорному морі, можуть розкрити вже найближчими днями.

Робота європейців над планом нібито активізувалася після зустрічі лідерів США та РФ на Алясці і заяви Трампа, що Путін буцімто не проти, якщо західні партнери запропонують Україні гарантії безпеки.

Європейські посадовці кажуть, що головним завданням для запобігання новій "гарячій" війні вбачають посилення української армії – вона має бути основним фактором стримування для Росії. Передбачається, що саме українські сили будуть стояти "на посиленому кордоні на лінії фронту", погодженої у рамках потенційної мирної угоди.

Європейські члени НАТО продовжать озброювати і навчати українських військових, задіюючи для цього вже наявні та нові механізми. Обговорюється у тому числі придбання у США додаткових важливих для України систем, як ЗРК Patriot і NIMARS, за кошти європейських держав.

Від деяких європейських країн лунала ідея про демілітаризовану зону довкола замороженої лінії фронту, яку би патрулювали миротворці чи спостерігачі. Проте спільної думки у цьому питанні вочевидь немає, і президент України публічно критикував таку ідею. Європейські держави не хочуть задіювати як миротворців власних військовослужбовців.

Розміщення стримуючих сил європейців розглядається на віддалі від фронту, умовною "третьою лінією оборони". Може йтися про "тисячі європейських військових", а потенційно долучитися готові вже десятки країн – Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, Північна Європа.

Раніше у розмовах про контингент лунала цифра про близько 30 тисяч, але тепер її "схоже зменшили" – через нестачу ресурсів та острах, що така велика присутність буде виглядати для очільника Кремля як "гра м’язами".

Пропозиціям від окремих країн все ще бракує конкретики. Як вважають, вона з’явиться після розуміння, який внесок готові зробити США.

В обговореннях лунає ідея про створення "безпольотної зони" – що дозволило би Україні нарешті відновити рейси цивільної авіації.

Також обговорюють патрульну місію у Чорному морі, яку очолить Туреччина – для зміцнення безпеки для судноплавства.

Що передувало: Перед цим FT дізналися, що Трамп на перемовинах з європейцями пропонував залучення китайських миротворців у "буферній зоні", яку погодять у рамках потенційної угоди; у Білому домі назвали ці повідомлення неправдою.

Міністри оборони ЄС домовились розмістити військових інструкторів на території України у рамках гарантій безпеки.