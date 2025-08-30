The Telegraph: Трамп предлагал привлечь ЧВК из США в рамках гарантий для Украины

По данным The Telegraph, президент США Дональд Трамп предложил в рамках потенциальных гарантий безопасности для Украины привлечь американские частные военные компании, которые должны помочь с фортификациями и быть сдерживающим фактором.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп на переговорах с европейскими государствами относительно потенциальных гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения якобы предложил привлечь с американской стороны частные военные компании, которые дополнят усилия европейских партнеров.

По замыслу, эти американские компании могут привлекаться к укреплению фортификаций, строительству новых военных баз и защите американского бизнеса на территории Украины, а присутствие контрактников-американских граждан было бы дополнительным фактором сдерживания для России.

Предложение якобы обсуждается среди других мер, которые согласились предложить государства "коалиции решительных" во главе с Францией и Великобританией.

Использование контрактников из ЧВК позволило бы Трампу, который уже обещал не отправлять американских военных в Украину, успокоить страхи наиболее изоляционистского крыла трампистов, говорят собеседники.

На основе общения с "более чем десятком" чиновников из стран Запада журналисты узнали основные идеи "гарантий безопасности" для Украины, обсуждение которых еще продолжается. Окончательные детали, включающие воздушное патрулирование, учения и морскую миссию в Черном море, могут быть раскрыты уже в ближайшие дни.

Работа европейцев над планом якобы активизировалась после встречи лидеров США и РФ на Аляске и заявления Трампа, что Путин якобы не против, если западные партнеры предложат Украине гарантии безопасности.

Европейские чиновники говорят, что главной задачей для предотвращения новой "горячей" войны видят усиление украинской армии – она должна быть основным фактором сдерживания для России. Предполагается, что именно украинские силы будут стоять "на усиленной границе на линии фронта", согласованной в рамках потенциального мирного соглашения.

Европейские члены НАТО продолжат вооружать и обучать украинских военных, задействуя для этого уже имеющиеся и новые механизмы. Обсуждается в том числе приобретение в США дополнительных важных для Украины систем, таких как ЗРК Patriot и NIMARS, за средства европейских государств.

От некоторых европейских стран прозвучала идея о демилитаризованной зоне вокруг замороженной линии фронта, которую бы патрулировали миротворцы или наблюдатели. Однако общего мнения по этому вопросу явно нет, и президент Украины публично раскритиковал такую идею. Европейские государства не хотят задействовать в качестве миротворцев своих военнослужащих.

Размещение сдерживающих сил европейцев рассматривается вдали от фронта, условной "третьей линией обороны". Речь может идти о "тысячах европейских военных", а потенциально присоединиться готовы уже десятки стран – Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Северная Европа.

Ранее в разговорах о контингенте звучала цифра около 30 тысяч, но теперь ее "похоже уменьшили" – из-за нехватки ресурсов и опасений, что такое большое присутствие будет выглядеть для главы Кремля как "игра мускулами".

Предложениям от отдельных стран все еще не хватает конкретики. Как считают, она появится после понимания, какой вклад готовы сделать США.

В обсуждениях звучит идея о создании "бесполетной зоны" – что позволило бы Украине наконец возобновить рейсы гражданской авиации.

Также обсуждают патрульную миссию в Черном море, которую возглавит Турция – для укрепления безопасности судоходства.

Что предшествовало: Перед этим FT узнали, что Трамп на переговорах с европейцами предлагал привлечение китайских миротворцев в "буферной зоне", которую согласуют в рамках потенциального соглашения; в Белом доме назвали эти сообщения неправдой.

Министры обороны ЕС договорились разместить военных инструкторов на территории Украины в рамках гарантий безопасности.