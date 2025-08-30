Зеленський: Вбивство Парубія було ретельно підготовлене

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство нардепа, колишнього голови ВР Андрія Парубія було ретельно підготовлене.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні.

Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину.

Говорив також із Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію".

Що передувало: У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".