Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Убийство Парубия было тщательно подготовлено

Катерина ТищенкоСуббота, 30 августа 2025, 17:08
Зеленский: Убийство Парубия было тщательно подготовлено
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство нардепа, бывшего председателя ВР Андрея Парубия было тщательно подготовлено.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Задействовано много сил – все, которые необходимы.

Реклама:

Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления.

Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию".

Что предшествовало: Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

РЕКЛАМА:

Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".

ЗеленскийПарубийубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет
Полиция и прокуратура рассказали о расследовании убийства Парубия
The Telegraph: Трамп предлагал привлечь ЧВК из США в рамках гарантий для Украины
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
Все новости...
Зеленский
Зеленский после разговора с Моди: Рассчитываем, что поддержка прекращения огня будет звучать на встречах в Китае
Зеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Лето Джозефа Овертона
Последние новости
20:41
Россия атакована Днепропетровщину: один человек погиб, двое ранены
20:40
Генсек Совета Европы оказался в больнице
20:20
Силы обороны освободили Мирное возле Купянска
19:54
"Большая потеря для Украины": как в соцсетях вспоминают погибшего нардепа Андрея Парубия
19:52
теннисUS Open: как Костюк спасла Украину от худшего результата за 20 лет
19:51
Посол ЕС в Украине отреагировала на убийство Парубия
19:33
Axios: Трамп думает приостановить миротворческие усилия в отношении Украины
19:15
В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет
19:14
Мэр Рени попал в ДТП, его мать погибла, а маленький сын в больнице – СМИ
18:57
боксЕсли не Усик: менеджер назвал потенциального соперника Паркера
Все новости...
Реклама:
Реклама: