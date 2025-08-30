Зеленский: Убийство Парубия было тщательно подготовлено

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство нардепа, бывшего председателя ВР Андрея Парубия было тщательно подготовлено.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Задействовано много сил – все, которые необходимы.

Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления.

Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию".

Что предшествовало: Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".