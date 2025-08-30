Усі розділи
Зеленський після розмови з Моді: Розраховуємо, що підтримка припинення вогню звучатиме на зустрічах у Китаї

Ольга КацімонСубота, 30 серпня 2025, 17:52
Зеленський після розмови з Моді: Розраховуємо, що підтримка припинення вогню звучатиме на зустрічах у Китаї
Фото: ОП

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді у розмові з президентом Володимиром Зеленським підтримав потребу у припиненні вогню, Україна розраховує, що те саме звучатиме на зустрічі у Китаї.

Джерело: звернення Зеленського 30 серпня 2025 року

Пряма мова: "Щойно я говорив із премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї".

Деталі: Глава держави додав, що російський лідер не має наміру припиняти війну й намагається уникати санкцій.

Пряма мова: "Путін тільки морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники. Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни".

Деталі: Зеленський також повідомив, що отримав звіт від голови РНБО Рустема Умєрова, який повернувся після переговорів у Туреччині, ОАЕ, Саудівській Аравії та Катарі.

Кожна з цих країн, за словами президента, висловила готовність стати майданчиком для переговорів про завершення війни.

Крім того, глава держави очікує на доповідь керівника Офісу президента Андрія Єрмака після його зустрічей у США, зокрема зі спецпредставником Стівом Віткоффом.

Пряма мова: "Ми готуємось до зустрічей у Європі вже на тижні. Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії Росії".

ЗеленськийІндіяросійсько-українська війнаКитай
