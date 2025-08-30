Все разделы
Зеленский после разговора с Моди: Рассчитываем, что поддержка прекращения огня будет звучать на встречах в Китае

Ольга КацимонСуббота, 30 августа 2025, 17:52
Зеленский после разговора с Моди: Рассчитываем, что поддержка прекращения огня будет звучать на встречах в Китае
Фото: ОП

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с президентом Владимиром Зеленским поддержал необходимость прекращения огня. Украина рассчитывает, что то же самое прозвучит на встрече в Китае.

Источник: обращение Зеленского 30 августа 2025 года.

Прямая речь: "Только что я говорил с премьер-министром Индии Моди именно о том, что сейчас происходит. Россия продолжает войну, продолжает убийства. Важно, что премьер-министр Индии поддержал, что прекращение огня необходимо, и тогда это будет чёткий сигнал, что Россия готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае".

Детали: Глава государства добавил, что российский лидер не намерен прекращать войну и пытается избегать санкций.

Прямая речь: "Путин только морочит голову лидерам и втягивает их себе в союзники. Отвергает угрозу санкций, откладывает таким образом. Больше ничего его не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали Россию до прекращения войны".

Детали: Зеленский также сообщил, что получил отчёт от секретаря СНБО Рустема Умерова, который вернулся после переговоров в Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.

Каждая из этих стран, по словам президента, выразила готовность стать площадкой для переговоров о завершении войны.

Кроме того, глава государства ожидает доклад руководителя Офиса президента Андрея Ермака после его встреч в США, в частности со спецпредставителем Стивом Виткоффом.

Прямая речь: "Мы готовимся к встречам в Европе уже на неделе. Делаем всё, чтобы была жёсткая реакция на действия России".

ЗеленскийИндияроссийско-украинская войнаКитай
