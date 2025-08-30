Усі розділи
У Росії заявили, що продовжуватимуть агресію проти України

Катерина ТищенкоСубота, 30 серпня 2025, 18:18
У Росії заявили, що продовжуватимуть агресію проти України
Валерій Герасимов, фото AFP via Getty Images

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що країна-агресор збирається і надалі проводити наступальні дії проти України.

Джерело: Герасимов, якого цитує Міноборони Росії

Пряма мова: "Виконання завдань спеціальної військової операції (так в РФ називають війну проти України – ред.) Об'єднаним угрупованням військ буде продовжено веденням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угрупованням військ на напрямках на осінній період".

Деталі: Герасимов заявив, що "триває цілеспрямоване нанесення масованих вогневих ударів", нібито "виключно по військових об'єктах і об'єктах військово-промислового комплексу України".

За його словами, пріоритет віддається ураженню підприємств з виробництва ракетних комплексів і БПЛА великої дальності.

Він також заявив, що "стратегічна ініціатива повністю знаходиться у російських військ".

Чому це важливо: Президент США Дональд Трамп 15 серпня зустрічався з правителем РФ Володимиром Путіним на Алясці, обговорюючи можливі шляхи завершення війни. Росія декларує, що хотіла б завершення війни дипломатичним шляхом.

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня нагадав, що після зустрічі з лідером РФ на Алясці президент США висловив готовність чекати "пару тижнів", щоб там погодилися на двосторонню зустріч Путіна і Зеленського, і цей термін скоро закінчиться.

