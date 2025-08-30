Все разделы
В России заявили, что будут продолжать агрессию против Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 30 августа 2025, 18:18
Валерий Герасимов, фото AFP via Getty Images

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что страна-агрессор собирается и дальше проводить наступательные действия против Украины.

Источник: Герасимов, которого цитирует Минобороны России

Прямая речь: "Выполнение задач специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины – ред.) Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период".

Детали: Герасимов заявил, что "продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов", якобы "исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".

По его словам, приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БпЛА большой дальности.

Он также заявил, что "стратегическая инициатива полностью находится у российских войск".

Почему это важно: Президент США Дональд Трамп 15 августа встречался с правителем РФ Владимиром Путиным на Аляске, обсуждая возможные пути завершения войны. Россия декларирует, что хотела бы завершения войны дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа напомнил, что после встречи с лидером РФ на Аляске президент США выразил готовность ждать "пару недель", чтобы там согласились на двустороннюю встречу Путина и Зеленского, и этот срок скоро истечет.

