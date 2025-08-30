Силы обороны освободили Мирное возле Купянска
Суббота, 30 августа 2025, 20:20
Силы обороны освободили село Мирное недалеко от Купянска Харьковской области.
Источник: карта DeepState, спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии Суспільному
Детали: Согласно карте DeepState, Мирное обозначено как деоккупированное.
Реклама:
Эту информацию подтвердил Суспільному спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.
"На данный момент россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет. Военные продвигаются дальше", — сказал Трегубов.
"Суспільне" отмечает, что ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.