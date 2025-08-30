Все разделы
Силы обороны освободили Мирное возле Купянска

Катерина ТищенкоСуббота, 30 августа 2025, 20:20
Мирное возле Купянска, deepstatemap

Силы обороны освободили село Мирное недалеко от Купянска Харьковской области.

Источник: карта DeepState, спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии Суспільному

Детали: Согласно карте DeepState, Мирное обозначено как деоккупированное.

Эту информацию подтвердил Суспільному спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"На данный момент россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет. Военные продвигаются дальше", — сказал Трегубов.

"Суспільне" отмечает, что ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.

