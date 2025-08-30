Росія атакувала Дніпропетровщину: одна людина загинула, двоє поранені
Субота, 30 серпня 2025, 20:41
Російські війська 30 серпня атакували Дніпропетровську область, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: У Межівській громаді російський удар вбив чоловіка.
Ще двоє постраждалих зафіксовано у Новопавлівській та Маломихайлівській громадах. Усім їм надали медичну допомогу.
Обстріли також спричинили кілька пожеж, які оперативно загасили рятувальники.
У Нікополі FPV-дрон влучив у гараж, де стояв автомобіль. Вибух спричинив займання, однак обійшлося без жертв.
Що цьому передувало:
- У Покровській громаді у суботу російський безпілотник влучив у місцевий ринок — четверо людей отримали поранення.