Россия атакована Днепропетровщину: один человек погиб, двое ранены

Ольга КацимонСуббота, 30 августа 2025, 20:41
ГСЧС

Российские войска 30 августа атаковали Днепропетровскую область, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В Межёвской общине российский удар убил мужчину.

Ещё двое пострадавших зафиксированы в Новопавловской и Маломихайловской общинах. Всем им оказали медицинскую помощь.

Обстрелы также вызвали несколько пожаров, которые оперативно потушили спасатели.

В Никополе FPV-дрон попал в гараж, где находился автомобиль. Взрыв вызвал возгорание, однако обошлось без жертв.

Что этому предшествовало:

  • В Покровской общине в субботу российский беспилотник попал в местный рынок — четверо человек получили ранения.

