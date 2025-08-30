Россия атакована Днепропетровщину: один человек погиб, двое ранены
Суббота, 30 августа 2025, 20:41
Российские войска 30 августа атаковали Днепропетровскую область, в результате чего есть погибший и пострадавшие.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: В Межёвской общине российский удар убил мужчину.
Ещё двое пострадавших зафиксированы в Новопавловской и Маломихайловской общинах. Всем им оказали медицинскую помощь.
Обстрелы также вызвали несколько пожаров, которые оперативно потушили спасатели.
В Никополе FPV-дрон попал в гараж, где находился автомобиль. Взрыв вызвал возгорание, однако обошлось без жертв.
Что этому предшествовало:
- В Покровской общине в субботу российский беспилотник попал в местный рынок — четверо человек получили ранения.