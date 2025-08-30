Россия атакована Днепропетровщину: один человек погиб, двое ранены

Российские войска 30 августа атаковали Днепропетровскую область, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В Межёвской общине российский удар убил мужчину.

Ещё двое пострадавших зафиксированы в Новопавловской и Маломихайловской общинах. Всем им оказали медицинскую помощь.

Обстрелы также вызвали несколько пожаров, которые оперативно потушили спасатели.

В Никополе FPV-дрон попал в гараж, где находился автомобиль. Взрыв вызвал возгорание, однако обошлось без жертв.

Что этому предшествовало: