Через атаку ворожого дрона постраждав староста села на Сумщині

Внаслідок атаки ворожого дрона по Дружбівській громаді на Сумщині постраждав староста одного з сіл.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні росіяни атакували Шосткинський та Конотопський райони.

Близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік – староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації".

Деталі: Пізніше росіяни атакували Путивльську громаду – попередньо, двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньою дії. Пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль.