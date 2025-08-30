Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через атаку ворожого дрона постраждав староста села на Сумщині

Катерина ТищенкоСубота, 30 серпня 2025, 22:39
Через атаку ворожого дрона постраждав староста села на Сумщині
ілюстративне фото з Telegram Сумської ОВА

Внаслідок атаки ворожого дрона по Дружбівській громаді на Сумщині постраждав староста одного з сіл.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні росіяни атакували Шосткинський та Конотопський райони.

Реклама:

Близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік – староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації".

Деталі: Пізніше росіяни атакували Путивльську громаду – попередньо, двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньою дії. Пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль.

Сумська областьбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У ДПСУ пояснили, чому не випустили за кордон частину чоловіків 18–22 років
Поліція й прокуратура розповіли про розслідування вбивства Парубія
The Telegraph: Трамп пропонував залучити ПВК зі США в рамках гарантій для України
ОГП показав фото вбитого Парубія, оголошено спецоперацію "Сирена"
фотоЗеленський: Час, відведений на підготовку зустрічі лідерів, Москва використала для ударів
Каллас: Заморожені активи не можна повертати РФ без репарацій
Усі новини...
Сумська область
Росія обстріляла громаду на Сумщині: троє поранених, перебої зі світлом і зв’язком
Росія атакувала дронами кілька громад Сумщини: поранені дві жінки, пошкоджені будівлі
Росіяни атакували дроном авто на Сумщині: 1 загиблий, 2 поранених
Останні новини
01:16
Після атаки РФ у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА
00:42
В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони
00:10
Росіяни атакували дроном село на Херсонщині, поранили чоловіка
23:54
футбол"Кривбас" з дублем Твердохліба виграв третій матч поспіль в УПЛ
23:41
Біля Добропілля ЗСУ відсікли "клешні" росіян, групи окупантів відрізані – ОСУВ "Дніпро"
23:31
Що відбувається на новому книжковому фестивалі Сергія Жадана у Харкові: репортаж
22:57
Сокіабле, мамині світлиці та сила покаяння: складіть тест із мемознавства
22:39
Через атаку ворожого дрона постраждав староста села на Сумщині
22:29
ЄС закликає США пустити представників Палестинської адміністрації на сесію ООН
22:20
На фронті вже 136 боїв, найбільше на Покровському і Лиманському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: