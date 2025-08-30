Через атаку ворожого дрона постраждав староста села на Сумщині
Субота, 30 серпня 2025, 22:39
Внаслідок атаки ворожого дрона по Дружбівській громаді на Сумщині постраждав староста одного з сіл.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні росіяни атакували Шосткинський та Конотопський райони.
Близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік – староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації".
Деталі: Пізніше росіяни атакували Путивльську громаду – попередньо, двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньою дії. Пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль.