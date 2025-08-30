В результате атаки вражеского дрона пострадал староста села в Сумской области

В результате атаки вражеского дрона по Дружбовской громаде в Сумской области пострадал староста одного из сел.

Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram

Прямая речь: "Сегодня россияне атаковали Шосткинский и Конотопский районы.

Около 16:30 вражеский дрон нанес удар по Дружбовской громаде. Пострадал 62-летний мужчина – староста одного из сел. Ему оказали помощь на месте, без госпитализации".

Детали: Позже россияне атаковали Путивльскую громаду – предварительно, двумя ударными БПЛА, а также обстреляли территорию из РСЗО дальнего действия. Повреждены жилые дома и грузовой автомобиль.