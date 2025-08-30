Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате атаки вражеского дрона пострадал староста села в Сумской области

Катерина ТищенкоСуббота, 30 августа 2025, 22:39
В результате атаки вражеского дрона пострадал староста села в Сумской области
иллюстративное фото из Telegram Сумской ОГА

В результате атаки вражеского дрона по Дружбовской громаде в Сумской области пострадал староста одного из сел.

Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram

Прямая речь: "Сегодня россияне атаковали Шосткинский и Конотопский районы.

Реклама:

Около 16:30 вражеский дрон нанес удар по Дружбовской громаде. Пострадал 62-летний мужчина – староста одного из сел. Ему оказали помощь на месте, без госпитализации".

Детали: Позже россияне атаковали Путивльскую громаду – предварительно, двумя ударными БПЛА, а также обстреляли территорию из РСЗО дальнего действия. Повреждены жилые дома и грузовой автомобиль.

Сумская областьбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет
Полиция и прокуратура рассказали о расследовании убийства Парубия
The Telegraph: Трамп предлагал привлечь ЧВК из США в рамках гарантий для Украины
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
Все новости...
Сумская область
Россия обстреляла громаду на Сумщине: трое раненых, перебои со светом и связью
Россия атаковала дронами несколько общин Сумщины: ранены две женщины, повреждены здания
Россияне атаковали дроном автомобиль в Сумской области: 1 погибший, 2 раненых
Последние новости
01:16
После атаки РФ в Запорожье возобновили электроснабжение большинства потребителей – ОВА
00:42
В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны
00:10
Россияне атаковали дроном село на Херсонщине, ранили мужчину
23:54
футбол"Кривбасс" с дублем Твердохлиба выиграл третий матч подряд в УПЛ, обыграв "Оболонь"
23:41
Возле Доброполья ВСУ отсекли "клешни" россиян, группы оккупантов отрезаны – ОСУВ "Днепр"
23:31
Что происходит на новом книжном фестивале Сергея Жадана в Харькове: репортаж
22:57
Сокиабле, мамины горницы и сила покаяния: составьте тест по мемоведению
22:39
В результате атаки вражеского дрона пострадал староста села в Сумской области
22:29
ЕС призывает США пустить представителей Палестинской администрации на сессию ООН
22:20
На фронте уже 136 боев, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: