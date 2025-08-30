Біля Добропілля ЗСУ відсікли "клешні" росіян, групи окупантів відрізані – ОСУВ "Дніпро"

Усі розділи
Катерина ТищенкоСубота, 30 серпня 2025, 23:41
ситуація біля Добропілля, скріншот deepstatemap

У районі Добропілля на Донеччині Силам оборони вдалося зупинити просування росіян, окремі групи окупантів відрізані від постачання.

Джерело: речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону в суботу

Пряма мова: "Були відсічені ті дві "клешні", які вони (росіяни – ред.) намагаються туди тягнути.

Там ще залишаються в посадках групи росіян, але, оскільки вони відрізані від основного постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу – коли вони там закінчаться".

Що передувало: 11 серпня аналітичний центр DeepState повідомив, що російські війська активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагалися закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. В ОСУВ "Дніпро" додали, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій.

16 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що другу добу поспіль ЗСУ просуваються на ділянках поблизу Добропілля та Покровська. На карті DeepState територія біля Добропілля була позначена як деокупована.

