Возле Доброполья ВСУ отсекли "клешни" россиян, группы оккупантов отрезаны – ОСУВ "Днепр"

Катерина ТищенкоСуббота, 30 августа 2025, 23:41
Возле Доброполья ВСУ отсекли клешни россиян, группы оккупантов отрезаны – ОСУВ Днепр
ситуация возле Доброполья, скриншот deepstatemap

В районе Доброполья в Донецкой области Силам обороны удалось остановить продвижение россиян, отдельные группы оккупантов отрезаны от поставок.

Источник: спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в субботу

Прямая речь: "Были отсечены те две "клешни", которые они (русские – ред.) пытаются туда тянуть.

Там еще остаются в посадках группы россиян, но поскольку они отрезаны от основной поставки, основной своей массы, это скорее вопрос времени – когда они там закончатся".

Что предшествовало: 11 августа аналитический центр DeepState сообщил, что российские войска активизировали продвижение в направлении Доброполья, в том числе пытались закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник проникает малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

16 августа президент Владимир Зеленский заявил, что вторые сутки подряд ВСУ продвигаются на участках вблизи Доброполья и Покровска. На карте DeepState территория возле Доброполья была обозначена как деоккупированная.

Донецкая областьдеоккупация
