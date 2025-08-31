Росіяни атакували дроном село на Херсонщині, поранили чоловіка
Неділя, 31 серпня 2025, 00:10
В суботу вдень росіяни атакували з дрона Дудчани на Херсонщині, поранили чоловіка.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: За даними ХОВА, внаслідок ворожого удару постраждав 61-річний чоловік. В нього – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення тулуба і рук.
Дослівно ХОВА: "Нині потерпілий – у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу".
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув 74-річний чоловік, ще 4 містян поранено, одна з них у важкому стані.