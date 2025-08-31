Усі розділи
Росіяни атакували дроном село на Херсонщині, поранили чоловіка

Ольга Глущенко Неділя, 31 серпня 2025, 00:10
ілюстративне фото прокуратури

В суботу вдень росіяни атакували з дрона Дудчани на Херсонщині, поранили чоловіка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними ХОВА, внаслідок ворожого удару постраждав 61-річний чоловік. В нього – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення тулуба і рук.

Дослівно ХОВА: "Нині потерпілий – у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув 74-річний чоловік, ще 4 містян поранено, одна з них у важкому стані.

