Россияне атаковали дроном село на Херсонщине, ранили мужчину

В субботу днем ​​россияне атаковали с дрона Дудчаны на Херсонщине, ранили мужчину.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По данным ХОВА, в результате вражеского удара пострадал 61-летний мужчина. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, а также обломочные ранения туловища и рук.

Дословно ХОВА: "В настоящее время пострадавший – в больнице, где получает всю необходимую помощь".

Напомним: Раньше сообщалось, что в центре Херсона в результате вражеского обстрела погиб 74-летний мужчина, еще 4 горожанина ранены, одна из них в тяжелом состоянии.