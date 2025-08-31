Херсонщина отримала від американців генератори вартістю близько мільйона доларів
Неділя, 31 серпня 2025, 03:56
Від американських партнерів Херсонська область отримала три потужні генератори вартістю близько мільйона доларів.
Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook
Деталі: За слова начальника ХОВА, два із цих генераторів працюватимуть на забезпечення херсонців опаленням, а ще один – на безперебійну роботу лікарні.
Також Прокудін зазначив, що загальна вартість генераторів – близько одного мільйона доларів.
Пряма мова Прокудіна: "Це означає, що тисячі наших людей матимуть тепло та доступ до медицини навіть у найскладніших умовах російського енергетичного терору".