Херсонщина получила от американцев генераторы стоимостью около миллиона долларов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 03:56
Херсонщина получила от американцев генераторы стоимостью около миллиона долларов
скриншот видео

От американских партнеров Херсонская область получила три мощных генератора стоимостью около миллиона долларов.

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook

Детали: По словам начальника ХОВА, два из этих генераторов будут работать на обеспечение херсонцев отоплением, а еще один – на бесперебойную работу больницы.

Также Прокудин отметил, что общая стоимость генераторов – около одного миллиона долларов.

Прямая речь Прокудина: "Это означает, что тысячи наших людей будут иметь тепло и доступ к медицине даже в самых сложных условиях российского энергетического террора".

Херсонская областьэнергетика
