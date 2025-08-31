Херсонщина получила от американцев генераторы стоимостью около миллиона долларов
Воскресенье, 31 августа 2025, 03:56
От американских партнеров Херсонская область получила три мощных генератора стоимостью около миллиона долларов.
Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook
Детали: По словам начальника ХОВА, два из этих генераторов будут работать на обеспечение херсонцев отоплением, а еще один – на бесперебойную работу больницы.
Реклама:
Также Прокудин отметил, что общая стоимость генераторов – около одного миллиона долларов.
Прямая речь Прокудина: "Это означает, что тысячи наших людей будут иметь тепло и доступ к медицине даже в самых сложных условиях российского энергетического террора".