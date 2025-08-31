"Нобелівські амбіції" і тарифи розсварили Трампа з прем’єром Індії – NYT

Неодноразові заяви президента США Дональда Трампа про "врегулювання" індійсько-пакистанської війни розлютили прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, взаємини між двома лідерами суттєво погіршилися.

Джерело: The New York Times

Деталі: Трамп неодноразово, публічно заявляв, що він "вирішив" військовий конфлікт між Індією та Пакистаном, суперечку, яка триває понад 75 років і є набагато глибшою та складнішою, ніж її зображав Трамп.

Під час телефонної розмови з Моді 17 червня Трамп знову порушив це питання, сказавши, як пишається припиненням військової ескалації. Він згадав, що Пакистан збирається висунути його на Нобелівську премію миру. За словами джерел NYT, "не дуже тонкий натяк полягав у тому, що Моді мав зробити те саме".

Як зазначається в публікації, це обурило індійського прем’єра. Він відповів Трампу "США не має нічого спільного" з припиненням вогню, яке було врегульоване безпосередньо Індією та Пакистаном.

NYT вказує на те, що ця суперечка і відмова Моді підтримати амбіції Трампа щодо Нобелівської премії миру зіграли значну роль у погіршенні взаємин між двома лідерами, чиї колись тісні зв'язки тривали з першої каденції Трампа.

Дослівно з публікації: "Суперечка розгорталася на тлі торгівельних переговорів, що мають величезне значення для Індії та Сполучених Штатів, і наслідки ризикують зблизити Індію з американськими суперниками – Пекіном та Москвою".

Деталі: Моді має намір відвідати Китай цими вихідними, де зустрінеться з лідерами КНР і Росії Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.

NYT, посилаючись на понад 10 джерел (які говорили на умовах анонімності) у Вашингтоні та Нью-Делі, зазначає, що в обговорені відносин Трампа і Моді обидві сторони переконані, що "вони матимуть далекосяжні наслідки для обох сторін". Адже Трамп підриває стратегічне партнерство, а Індія віддаляється від свого найбільшого торгівельного партнера, намагаючись утримати економіку на плаву.

Видання додає, що в Індії Трамп нині у певних колах сприймається як джерело національного приниження. Минулого тижня на фестивалі у штаті Махараштра пронесли гігантське опудало Трампа з плакатами, що оголошували його зрадником. Удари з боку США були настільки жорсткими, що один індійський чиновник охарактеризував їх словом "ґундагарді" – що означає знущання або розбій.

Після телефонної розмови 17 червня двоє лідерів більше не спілкувалися.

Нагадаємо: Трамп ввів жорстке 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків з Нью-Делі.