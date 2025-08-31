"Нобелевские амбиции" и тарифы рассорили Трампа с премьером Индии – NYT

Неоднократные заявления президента США Дональда Трампа об "урегулировании" индийско-пакистанской войны разозлили премьер-министра Индии Нарендру Моди, отношения между двумя лидерами существенно ухудшились.

Детали: Трамп неоднократно, публично заявлял, что он "разрешил" военный конфликт между Индией и Пакистаном, спор, который длится более 75 лет и гораздо глубже и сложнее, чем его изображал Трамп.

Во время телефонного разговора с Моди 17 июня Трамп снова поднял этот вопрос, сказав, как гордится прекращением военной эскалации. Он вспомнил, что Пакистан намерен выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. По словам источников NYT, "не очень тонкий намек заключался в том, что Моде должен был сделать то же самое".

Как говорится в публикации, это возмутило индийского премьера. Он ответил Трампу "США не имеет ничего общего" с прекращением огня, которое было урегулировано непосредственно Индией и Пакистаном.

NYT указывает на то, что этот спор и отказ Моде поддержать амбиции Трампа по отношению к Нобелевской премии мира сыграли значительную роль в ухудшении взаимоотношений между двумя лидерами, чьи некогда тесные связи продолжались с первой каденции Трампа.

Дословно из публикации: "Спор разворачивался на фоне торговых переговоров, имеющих огромное значение для Индии и Соединенных Штатов, и последствия рискуют сблизить Индию с американскими соперниками – Пекином и Москвой".

Детали: Моди намерена посетить Китай в эти выходные, где встретится с лидерами КНР и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

NYT, ссылаясь на более 10 источников (говоривших на условиях анонимности) в Вашингтоне и Нью-Дели, отмечает, что в обсуждении отношений Трампа и Моди обе стороны убеждены, что "они будут иметь далеко идущие последствия для обеих сторон". Ведь Трамп подрывает стратегическое партнерство, а Индия удаляется от своего крупнейшего торгового партнера, пытаясь удержать экономику на плаву.

Издание добавляет, что в Индии Трамп сейчас в определенных кругах рассматривается как источник национального унижения. На прошлой неделе на фестивале в штате Махараштра пронесли гигантское чучело Трампа с плакатами, объявлявшими его предателем. Удары со стороны США были настолько жесткими, что один индийский чиновник охарактеризовал их словом "гундагарди" – что означает издевательство или разбой.

После телефонного разговора 17 июня два лидера больше не общались.

Напомним: Трамп ввел жесткую 50% пошлину на индийские товары, чтобы наказать страну за покупку российской нефти, нарушив десятилетия длительные усилия Вашингтона по налаживанию более тесных связей с Нью-Дели.