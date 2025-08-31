Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 810 окупантів
Неділя, 31 серпня 2025, 07:28
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 810 своїх вояк, 2 танки і 83 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1082140 (+810) осіб
- танків – 11151 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23212 (+2) од.
- артилерійських систем – 32199 (+27) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371) од.
- крилатих ракет – 3664 (+38) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60305 (+83) од.