Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 810 окупантов
Воскресенье, 31 августа 2025, 07:28
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 810 своих воинов, 2 танка и 83 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1082140 (+810) человек
- танков – 11151 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23212 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 32199 (+27) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 55062 (+371) ед.
- крылатых ракет – 3664 (+38) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 305 (+83) ед.