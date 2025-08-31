Все разделы
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 810 окупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 07:28
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 810 окупантов
фото с facebook-страницы Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 810 своих воинов, 2 танка и 83 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1082140 (+810) человек
  • танков – 11151 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23212 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 32199 (+27) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 55062 (+371) ед.
  • крылатых ракет – 3664 (+38) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 305 (+83) ед.

потери в войне
Россия убила и ранила 15 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Россия потеряла еще 850 солдат в войне против Украины – Генштаб
Генштаб: За этот год в Украину удалось вернуть более 10 тысяч тел павших защитников
