Росіяни масовано атакували Одещину, є поранена та руйнування

Роман ПетренкоНеділя, 31 серпня 2025, 08:26
Росіяни масовано атакували Одещину, є поранена та руйнування
фото: ДСНС

У ніч на 31 серпня Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками, постраждала одна особа.

Джерело: Одеська ОВА, ДСНС

Деталі: Відомо, що найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Наразі понад 29 тисяч абонентів без електроенергії.

Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі. Є поранена людина.

Нагадаємо: У ніч проти 31 серпня на Одещині на тлі загрози російських дронів і роботи сил ППО по них пролунали вибухи.

Одеська областьбезпілотники
