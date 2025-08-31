Росіяни масовано атакували Одещину, є поранена та руйнування
Неділя, 31 серпня 2025, 08:26
У ніч на 31 серпня Росія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками, постраждала одна особа.
Джерело: Одеська ОВА, ДСНС
Деталі: Відомо, що найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Наразі понад 29 тисяч абонентів без електроенергії.
Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі. Є поранена людина.
Нагадаємо: У ніч проти 31 серпня на Одещині на тлі загрози російських дронів і роботи сил ППО по них пролунали вибухи.