Россияне массированно атаковали Одесскую область, есть раненный и разрушения

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 августа 2025, 08:26
фото: ГСЧС

В ночь на 31 августа Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, пострадал один человек.

Источник: Одесская ОВА, ГСЧС

Детали: Известно, что наиболее пострадал город Черноморск и его окрестности. В результате удара есть повреждение энергетической инфраструктуры.

В настоящее время более 29 тысяч абонентов без электроэнергии.

Также повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары. Есть раненый человек.

Напомним: В ночь на 31 августа на Одесщине на фоне угрозы российских дронов и работы сил ПВО по ним раздались взрывы.

