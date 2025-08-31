Россияне массированно атаковали Одесскую область, есть раненный и разрушения
Воскресенье, 31 августа 2025, 08:26
В ночь на 31 августа Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, пострадал один человек.
Источник: Одесская ОВА, ГСЧС
Детали: Известно, что наиболее пострадал город Черноморск и его окрестности. В результате удара есть повреждение энергетической инфраструктуры.
В настоящее время более 29 тысяч абонентов без электроэнергии.
Также повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары. Есть раненый человек.
Напомним: В ночь на 31 августа на Одесщине на фоне угрозы российских дронов и работы сил ПВО по ним раздались взрывы.