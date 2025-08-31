Россияне массированно атаковали Одесскую область, есть раненный и разрушения

В ночь на 31 августа Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, пострадал один человек.

Источник: Одесская ОВА, ГСЧС

Детали: Известно, что наиболее пострадал город Черноморск и его окрестности. В результате удара есть повреждение энергетической инфраструктуры.

В настоящее время более 29 тысяч абонентов без электроэнергии.

Также повреждены частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары. Есть раненый человек.

