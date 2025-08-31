Путин прилетел с продолжительным визитом в Китай

Глава Кремля Владимир Путин 31 августа прибыл Китай с четырехдневным визитом.

Источник: РБК

Детали: Сообщается, что он посетит военный парад, посвященный 80-летию Победы во второй мировой войне, а также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Путин будет выступать на нем и примет участие в заседании в формате "ШОС плюс" (лидеры стран-участниц плюс руководители стран-наблюдателей и партнеры по диалогу).

Кроме того, он проведет встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом, премьером Индии Нарендрой Моди. Ранее стало известно, что Эрдоган также отбыл в Китай для участия в саммите.

Визит Путина в Китай продлится четыре дня, что есть редкостью для него.