Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим

Роман ПетренкоНеділя, 31 серпня 2025, 09:43
Генштаб: Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим
фото: ГЕНШТАБ

Український Генштаб відреагував на звіт російських колег щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року", назвавши його брехнею та зазначивши, що ці наступи РФ закінчилися "практично нічим".

Джерело: Генштаб

Дослівно Генштаб: "У його (звіту – ред.) основі – спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня. Адже через три з половиною роки повномасштабної агресії Кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія закінчилася практично нічим.

Попри заяви Герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість із початку року в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими, знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

Фейкові реляції противника про "зони безпеки" в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат.

За цей рік лише в операційній зоні УВ "Курськ" наші воїни ліквідували 19 080 бійців, ще понад 25 тисяч отримали поранення".

Деталі: Українські військові наголошують, що цифри окупантів щодо захоплених територій "суттєво завищені", але додають, що "100% підтвердили" втрати Росії – понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими.

Генштаб також спростував заяви ворога про "високоточну зброю" та "знищення української ракетної промисловості", назвавши їх байками.

ГенштабокупаціявійнаРосія
В УДО пояснили, чому Парубій був без держохорони
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 810 окупантів
Росіяни масовано атакували Одещину, є поранена та руйнування
ПС: Росія атакувала 142 безпілотниками, є влучання та падіння у 16 локаціях
