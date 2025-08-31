Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем

Украинский Генштаб отреагировал на отчет российских коллег о "итогах весенне-летней кампании 2025 года", назвав его ложью и отметив, что эти наступления РФ закончились "практически ничем".

Источник: Генштаб

Дословно Генштаб: "В его (отчета – ред.) основе – попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь. Ведь через три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания закончилась практически ничем.

Несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом. Зато с начала года в бессмысленных боях в Харьковской, Луганской и Донецкой областях россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, уничтожено и повреждено 2174 боевых бронированных машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня.

Фейковые реляции противника о "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях – не что иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь.

За этот год только в операционной зоне УВ "Курск" наши воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения".

Детали: Украинские военные отмечают, что цифры оккупантов по захваченным территориям "существенно завышены", но добавляют, что "100% подтвердили" потери России – более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Генштаб также опроверг заявления врага о "высокоточном оружии" и "уничтожении украинской ракетной промышленности", назвав их баснями.