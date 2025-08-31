Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 августа 2025, 09:43
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
фото: ГЕНШТАБ

Украинский Генштаб отреагировал на отчет российских коллег о "итогах весенне-летней кампании 2025 года", назвав его ложью и отметив, что эти наступления РФ закончились "практически ничем".

Источник: Генштаб

Дословно Генштаб: "В его (отчета – ред.) основе – попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь. Ведь через три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания закончилась практически ничем.

Реклама:

Несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом. Зато с начала года в бессмысленных боях в Харьковской, Луганской и Донецкой областях россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными, уничтожено и повреждено 2174 боевых бронированных машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня.

Фейковые реляции противника о "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях – не что иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь.

За этот год только в операционной зоне УВ "Курск" наши воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения".

РЕКЛАМА:

Детали: Украинские военные отмечают, что цифры оккупантов по захваченным территориям "существенно завышены", но добавляют, что "100% подтвердили" потери России – более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Генштаб также опроверг заявления врага о "высокоточном оружии" и "уничтожении украинской ракетной промышленности", назвав их баснями.

ГенштабоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
футболЛидер донецкого "Шахтера" Судаков перешел в португальскую "Бенфику"
видеоПутин прилетел с продолжительным визитом в Китай
"Нобелевские амбиции" и тарифы рассорили Трампа с премьером Индии – NYT
Возле Доброполья ВСУ отсекли "клешни" россиян, группы оккупантов отрезаны – ОСУВ "Днепр"
В Госпогранслужбе объяснили, почему не выпустили за границу часть мужчин 18–22 лет
Все новости...
В УГО объяснили, почему Парубий был без госохраны
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 810 окупантов
Россияне массированно атаковали Одесскую область, есть раненный и разрушения
ПС: Россия атаковала 142 беспилотниками, есть попадания и падения в 16 локациях
Последние новости
10:07
Венгрия заявила, что ЕК проигнорировала жалобу на удары по "Дружбе"
10:07
Потенциальная ли реальная угроза? Ученые объяснили, способна ли подгоревшая еда вызвать рак
09:51
подкастУдары по российским НПЗ, Степногорск и Серебрянское лесничество, ракеты ERAM – главное о войне за неделю
09:43
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
09:26
футболЛидер донецкого "Шахтера" Судаков перешел в португальскую "Бенфику"
09:15
В Германии участники марша подрались с полицией, есть пострадавшие
09:04
ВС: Россия атаковала 142 беспилотниками, есть попадания и падения в 16 локациях
08:42
текстКак дочь индонезийского Котляревского собрала первый митинг в поддержку Украины в Индонезии и начала исследовать тему крымских татар
08:40
видеоПутин прилетел с продолжительным визитом в Китай
08:26
фото, видеоРоссияне массированно атаковали Одесскую область, есть раненный и разрушения
Все новости...
Реклама:
Реклама: