РФ від ранку атакує Херсонщину – вже двоє поранених

Росіяни вранці 31 серпня атакували Білозерку на Херсонщині, є поранені.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Унаслідок ворожої атаки о 6 ранку постраждали 56-річна жінка та 44-річний чоловік. В них — мінно-вибухові травми та контузії.

Загалом за суботу в області через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.