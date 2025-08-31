РФ від ранку атакує Херсонщину – вже двоє поранених
Неділя, 31 серпня 2025, 10:21
Росіяни вранці 31 серпня атакували Білозерку на Херсонщині, є поранені.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Унаслідок ворожої атаки о 6 ранку постраждали 56-річна жінка та 44-річний чоловік. В них — мінно-вибухові травми та контузії.
Загалом за суботу в області через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.
За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.