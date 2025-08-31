РФ с утра атакует Херсонскую область – уже двое раненых

Россияне утром 31 августа атаковали Белозерку в Херсонской области, есть раненые.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В результате вражеской атаки в 6 утра пострадали 56-летняя женщина и 44-летний мужчина. У них – минно-взрывные травмы и контузии.

Всего за субботу в области в результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 8 частных домов.