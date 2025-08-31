Цивільне судно підірвалося на вибухівці біля Одеси
Цивільне судно отримало пошкодження вранці 31 серпня унаслідок вибуху в районі порту Чорноморськ.
Джерело: "Думська"
Деталі: Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив виданню, що цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої.
Пряма мова Плетенчука: "Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом".
Деталі: Як стало відомо "Думській", мова йде про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу.
ЗМІ зазначає, що, за попередньою інформацією, під кораблем здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні "Шахеда".
Відомо, що судно NS PRIDE на момент вибуху перебувало без вантажу. Його довжина 95 метрів, ширина 16, вантажність – 3376 тонн. Побудовано було в 1988 році, а за час експлуатації змінило як мінімум 13 назв.