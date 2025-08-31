Цивільне судно підірвалося на вибухівці біля Одеси

Цивільне судно отримало пошкодження вранці 31 серпня унаслідок вибуху в районі порту Чорноморськ.

Джерело: "Думська"

Деталі: Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив виданню, що цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої.

Реклама:

Пряма мова Плетенчука: "Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом".

Деталі: Як стало відомо "Думській", мова йде про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу.

ЗМІ зазначає, що, за попередньою інформацією, під кораблем здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні "Шахеда".

РЕКЛАМА:

Відомо, що судно NS PRIDE на момент вибуху перебувало без вантажу. Його довжина 95 метрів, ширина 16, вантажність – 3376 тонн. Побудовано було в 1988 році, а за час експлуатації змінило як мінімум 13 назв.